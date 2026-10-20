Karadeniz'de tansiyon yeniden yükseliyor: Rusya, Ukrayna'daki 5 yük gemisini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da demirli ve seyir halinde olan toplam 5 yük gemisini vurduğunu açıkladı.

Karadeniz’de tansiyon yeniden yükseliyor: Rusya, Ukrayna’daki 5 yük gemisini vurdu
İHA
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Rusya, Karadeniz'deki yük gemilerini hedef almaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da demirli ve seyir halinde olan toplam 5 yük gemisini vurduğunu açıkladı. Bakanlık, vurulan 3 geminin Reni Limanı'na, 2'sinin ise Odessa'ya seyir halinde olduğunu aktardı.

Bakanlık ayrıca, Volyn bölgesinde ve Hmelnıtskıy şehrinde bulunan iki lojistik merkezinin de hedef alındığını belirterek, söz konusu gemilerin ve merkezlerin tamamının askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.

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