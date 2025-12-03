Karadeniz’de yine gemiye saldırı oldu

Rusya'dan Gürcistan'a seyir halindeyken Karadeniz'de uluslararası sularda saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop'a çekildi. Gemide bulunan 13 mürettebatın zarar görmediği ve saldırının kamikaze bir drone ile gerçekleştirildiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Putin "Rusya, (Karadeniz'de) tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek" dedi. Ukrayna'dan ise MIDVOLGA-2 tankerine yönelik saldırıyla ilişkin "Hiçbir ilgimiz olmadı" açıklaması geldi. 28 Kasım'da Kairos ve Vırat isimli Gambiya bayraklı iki gemi de Türkiye açıklarında hedef alınmıştı.