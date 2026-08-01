Karadeniz’deki güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna savaşı kaynaklı yaşanan sorunlar denizcilik sektörünü çileden çıkardı. Son olarak geçtiğimiz hafta Türk bayraklı dökme yük gemisi MV Reyhan Sarı'nın drone ile vurulması ve bir denizcinin hayatını kaybetmesi bardağı taşıran son damla oldu. Denizcilik sektörünü temsil eden İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'yla yaptıkları istişareler neticesinde yaşadıkları sorunları içeren iki ayrı mektubu Ukrayna Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ve Rusya Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin'e gönderdi. Mektuplarda Karadeniz ve Azak Denizi'nde ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef alan saldırılardan duyulan endişeler dile getirilirken, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara tepki gösterildi. Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü ise Karadeniz'de risk seviyesini "ISPS Güvenlik Seviyesi 3"e yükseltti. Denizcilikte Kod 3, en üst düzey güvenlik alarmı ve olağanüstü hal anlamına geliyor. Bu durum, somut bir güvenlik tehdidinin kesin veya çok yakın olduğu durumlarda ilan ediliyor.

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