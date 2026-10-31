Karadeniz'deki kriz için Ankara devrede: ABD Dışişleri Bakanı Rubio açıkladı! "Türkiye'nin teklifini değerlendiriyoruz"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uluslararası toplumun Karadeniz'de tahıl sevkiyatına ilişkin kısmi bir ateşkes sağlanmasına yönelik ilgisinin arttığını belirterek, Türkiye'nin bu yöndeki teklifini değerlendirdiklerini söyledi. Farklı ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Rubio, "Türkiye ile bunu başarmayı arzu ediyoruz; savaşın tamamını sona erdirmese de en azından savaşın kendine has bir boyutunu çözüme kavuşturabilir" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atlanta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN İSTİKRARLI BİR ÇABA GÖSTERDİ"
Karadeniz üzerinden dünyanın tahıl ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilginin yeniden canlandığını ifade eden Rubio, "Kaldı ki bu yeni bir konu da değil; örneğin Türkiye, geçmişte bu yönde istikrarlı bir çaba göstermiş ve hatta bir dönem bir anlaşmaya da varılmıştı ancak bu anlaşma daha sonra bozuldu" dedi.
"TÜRKİYE'NİN ÖNERİLERİNİ İNCELİYORUZ"
Yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin tahminde bulunmak istemediğini kaydeden Rubio, özellikle Afrika kıtasını etkileyen bu durumun aciliyetine dikkati çekerek konunun "enerji boyutunun da unutulmaması gerektiğini" vurguladı.
Farklı ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Rubio, "Türkiye tarafından bir veya iki hafta önce bize iletilen önerileri inceliyoruz ve bu yöndeki çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunu başarmayı arzu ediyoruz; savaşın tamamını sona erdirmese de en azından savaşın kendine has bir boyutunu çözüme kavuşturabilir." ifadelerini kullandı.