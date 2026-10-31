Karadeniz'deki kriz için Ankara devrede: ABD Dışişleri Bakanı Rubio açıkladı! "Türkiye'nin teklifini değerlendiriyoruz"

Tahıl sevkiyatını güvence altına alacak kısmi bir ateşkesin "elbette gerçekleşmesini istediklerini" belirten Rubio, bunun ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin ihtiyatlı konuşarak "tahmini bir süre veremeyeceğini" ifade etti.

GENEL ATEŞKES İÇİN DE RUSYA VE UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi için her iki ülkeyle de görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

Bu konuda, "Diğer her şeyi bir kenara bırakırsak, gelecekte yaşanabilecek bir tırmanma tehlikesi göz önüne alındığında, ABD ile Rusya arasında bir düzeyde iletişim kanallarının bulunması her zaman önem taşır." ifadelerini kullandı.