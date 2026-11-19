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Öte yandan, hayatını kaybeden İmdat Yılmaz'ın 6 yıl önce hayırseverlerin desteğiyle kutsal topraklara giderek en büyük hayallerinden biri olan umre ziyaretini gerçekleştirdiği öğrenildi. O tarihte Yılmaz, kendisine destek olan cami cemaatine ve hayırseverlere teşekkür etmişti. Yılmaz, 6 yıl önce yaptığı açıklamada, "Cami cemaatinden ve bu bağış kampanyasına destek olan din kardeşlerimin hepsinden Allah bin kere razı olsun. Benim umreye gitmeme vesile olanlara orada tek tek dua edeceğim. Rabbim oraya gitmeyi herkese nasip etsin. Benim en büyük sevincim Miraç Gecesinde orada olmamdır. Kutsal topraklara gitmeyi çok istiyordum. Hacca ve umreye gidenleri gördüğümde hep ağlıyordum. Dua edip dururdum, Allah'ım bir gün bana da nasip et diye" ifadelerini kullanmıştı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.