Karayipler’de Beryl Kasırgası 260 binden fazla kişiyi etkiledi

Huguenin ile Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Karayipler Afet Yöneticisi Rhea Pierre, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Grenada, Jamaika ile Saint Vincent ve Grenadinler'de etkili Beryl Kasırgası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kasırganın hızlı yoğunlaşması bakımından da çok benzersiz olduğunu belirten Huguenin, ilk olarak Grenada ve Saint Vincent'ta görülen yıkım izi bırakan ve ardından Jamaika'yı etkileyen Beryl Kasırgası'nın bugün ve hafta sonu Belize ve Meksika'yı da etkileyebileceğini söyledi.

Huguenin, şu ifadeleri kullandı: "Hasarın boyutunu tam olarak görebilmemiz için değerlendirmeler devam ediyor. Mevcut tahminlere göre, Saint Vincent ve Grenadinler'de yaklaşık 40 binden, Grenada'da 100 binden fazla ve Jamaika'da ise 120 bin kişi etkilendi. Ancak yine de acil durumun henüz ilk günlerindeyiz, dolayısıyla bu rakamların ihtiyatlı şekilde alınması gerekiyor. Değerlendirmeye devam edeceğiz ve umarım süreç ilerledikçe daha net bir tablo elde ederiz."