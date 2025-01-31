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Giriş Tarihi: 31.1.2025 11:42

Karayiplerde bir teknede 19 ceset bulundu

Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis açıklarında, içerisinde en az 19 cesedin olduğu bir tekne bulundu.

AA
Karayiplerde bir teknede 19 ceset bulundu

CBS News'in haberine göre, yetkililer, 29 Ocak'ta ülkenin güney açıklarında sürüklenen ve kısmen batmış bir tekneye rastlandığını bildirdi. Teknede en az 19 cesedin bulunduğunu kaydeden yetkililer, olayın araştırıldığını belirtti.

Polis yetkilisi James Sutton, yaptığı açıklamada, "Karayipler'de pek rastlanmayan bir balıkçı teknesiydi. Emin değiliz ama bu teknenin Afrika'nın batı kıyılarından geldiğine inanıyoruz." dedi.

Sutton, yetkililerin kişi sayısı ve kimlik tespiti için çalıştığını ancak cesetlerin büyük ölçüde çürümüş olmasının işlerini zorlaştırdığını söyledi.

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Karayiplerde bir teknede 19 ceset bulundu
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