Haberler

Dünya Haberleri

Karayipler’de diplomatik hareketlilik: ABD-Küba hattında ‘sıra dışı’ buluşma gerçekleşti

Karayipler’de diplomatik hareketlilik: ABD-Küba hattında ‘sıra dışı’ buluşma gerçekleşti

Küba ve ABD askeri yetkilileri, Guantanamo Körfezi’nde güvenlik konularını ele almak üzere bir araya geldi. Taraflar, iletişim kanallarının açık tutulması konusunda anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 12:30

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığından (MINFAR) yapılan açıklamada, Küba'daki Guantanamo Körfezi Deniz Üssü sınır hattında, ABD Güney Saha Komutanlığından üst düzey yetkililerle tarafların karşılıklı mutabakatı çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, askeri yerleşkenin sınır güvenliğine ilişkin konuların ele alındığı toplantının her iki tarafça da olumlu değerlendirildiği belirtilerek, iki askeri komutanlık arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı vurgulandı.

"SIRA DIŞI TOPLANTI" Yerel basında çıkan habere göre, görüşmede Küba adına Genelkurmay Başkanı Roberto Legra Sotolongo yer aldı ve taraflar güvenlik konularını ele alan sıra dışı bir toplantı gerçekleştirdi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Prensa Latina ajansına verdiği özel demeçte, Küba'nın ABD için "hiçbir zaman ulusal güvenliğe yönelik olağan dışı veya olağanüstü bir tehdit olmadığını ve olamayacağını" belirterek, söz konusu iddiaları reddetti.