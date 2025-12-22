Karayipler’de gerilim tırmanıyor

ABD ile Venezuela arasındaki siyasi ve askeri tansiyon yeni bir müdahaleyle yükseldi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari geminin durdurulduğunu doğruladı. ABD'nin yaptırım uyguladığı petrolün "narkoterörizmin finansmanında kullanıldığını" öne süren Noem, "Yaptırımlara tabi petrolün yasa dışı hareketini takip etmeyi sürdüreceğiz. Sizi bulacağız ve durduracağız" ifadelerini kullandı. Venezuela hükümeti ise ABD güçlerinin müdahalesini kınadı. Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD ile gerilim yaşayan Venezuela'ya yönelik olası askeri müdahalenin "insani felakete" yol açabileceği uyarısında bulundu.