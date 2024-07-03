Karayipleri Beryl Kasırgası vurdu: 6 ölü

Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan bir Karayip ülkesi olan Belize'de de kasırga tehlikesine karşın uyarı yapıldı.

Kasırganın şiddetinin, gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği beliritilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.