Karayipler’i yıkıp geçti: Beryl Kasırgası sonrası korkutan uyarı!

Karayip ülkelerini, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan Yarımadası'nı ve son olarak ABD'nin Teksas eyaletini vuran Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden Teksas eyaletini etkisi altına kasırga ile ilgili olarak, "Belediye Başkanı Whitmire ve Yargıç Hidalgo ile görüştüm ve daha önce Vali Yardımcısı Patrick ile Beryl Kasırgasının Teksas üzerindeki yıkıcı etkileri hakkında konuştum. Vali Yardımcısı ile yaptığım görüşmede derhal Büyük Afet Bildirgesini onayladım. Beryl'in ardından Teksaslıların elektrik kesintileri ve aşırı sıcaklardan endişe duyduklarını biliyorum. Bu nedenle elektrik kesintilerinin etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için jeneratörleri vatandaşlara ulaştırıyoruz ve aileleri sağlıklı tutmak için su ve yemek hazırlıyoruz" açıklamasını yaptı.