Kardeş kavgasını önlemek için gözler Türkiye’de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüşerek Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Türkiye ve Katar, Ekim 2025'te de iki ülkeyi masaya oturtmuş ve ateşkese varılmıştı. Rusya-Ukrayna Savaşı, Etiyopya-Somali gerilimi ve Balkanlar'da gerçekleştirdiği girişimlerle arabuluculukta marka haline gelen Türkiye, Pakistan- Afganistan çatışmasında da gözlerin çevrildiği ülke oldu. Diplomatik çevrelerde iki ülke arasında sağlanabilecek bir güvenlik mutabakatının imzalanması ve Türkiye gibi güvenilir bir üçüncü tarafın uygulamayı izlemesiyle krizin sona erdirilmesi üzerinde duruluyor. Ankara, ilk etapta arka plan diplomasisi yürüterek iki ülkenin çatışma daha da büyümeden masaya oturması yönünde çaba harcıyor. Uzun süreli bir çatışmanın bölgesel istikrarsızlığı derinleştireceği değerlendiriliyor. Bu sebeple Türkiye'nin çözüm için her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğu ifade ediliyor.