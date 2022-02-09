AZERBAYCAN
Türk gençlerinin yaptığı sosyal deney duygusal görüntülere sahne oldu. Mert Karakaş
ve Burak Tutal
isimli gençler, YouTube
kanalları için çektikleri görüntülerde Bakü
'de evsiz ve aç kalmış kişi rolüne girdiler. Azerbaycanlılar, ikiliye "Kardeşin kardeşe borcu olmaz", "Sen hiç sorun etme kardeşlerin burada" ve "Ne söylemişler; tek millet iki devlet" sözleriyle karşılıksız yardım teklifinde bulundu. SABAH'a konuşan Mert Karakaş ve Burak Tutal aldıkları tepkileri şu sözlerle anlattı: "Bu sosyal deneyle iki ülkenin kardeş olduğunu vurgulamak istedik. Karabağ zaferini hâlâ unutmamışlar. Kimi 100 manat verdi, Kimi de kredi kartını çıkarıp verdi. Kime gittiysek istisnasız hepsi bize yardım etti. Biz çok sosyal deney yaptık ama bu kadar olumlu tepki aldığımız bir deneyimimiz olmadı. Tüylerimiz diken diken oldu. Bu çok gurur verici. Bundan sonra Azerbaycan'a sık sık gideceğiz."