Kariba Gölü’nde can pazarı: 160 yolculu feribot alabora oldu

Zimbabve'de Yerel Yönetim ve Bayındırlık Bakanlığı Eyalet Direktörü Cecilia Chitiyo yaptığı açıklamada, Kırsal Altyapı Kalkınma Ajansına (RIDA) ait "Mbuyanehanda" isimli feribotun Kariba kentinden Chalala bölgesine giderken Long Island yakınlarındaki Kariba Gölü'nde alabora olduğunu belirtti.

Chitiyo, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 53 kişinin kurtarıldığını ve 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Zimbabve polisinden yapılan açıklamada feribotta en az 90 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Zimbabve Yayın Kurumunun (ZBC) aktardığı ancak henüz doğrulanmayan bilgilere göre, feribotta 160'tan fazla yolcu bulunuyor.

Dört yaşından küçük çocuklar için bilet zorunluluğu bulunmaması nedeniyle gerçek yolcu sayısının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.