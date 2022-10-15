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Giriş Tarihi: 16.10.2022

Karlov suikastı planlayıcısının ismi iade listesine giremedi

HALİT TURAN HALİT TURAN
Karlov suikastı planlayıcısının ismi iade listesine giremedi
RUSYA'NIN Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı FETÖ imamı Abdullah Bozkurt hakkında yakalama kararları bulunmasına rağmen, İsveç'ten iadesi istenilen isimler arasına girmediği ortaya çıktı. Hakkında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçu da olmak üzere 8 farklı suç dosyası bulunan FETÖ firarisinin listeye neden girmediği akıllarda soru işareti oluşturdu. SABAH'ın geçtiğimiz günlerde İsveç'te görüntülediği FETÖ imamı Abdullah Bozkurt'un tutuklanmasına yönelik 3 farklı arama kararı da var. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında suçluların iadesiyle ilgili olarak ortak mekanizma kurulmuştu.
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Karlov suikastı planlayıcısının ismi iade listesine giremedi
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