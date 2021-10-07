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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Kartel çatıştı, hakem ve teknik direktör öldü

Kartel çatıştı, hakem ve teknik direktör öldü
KOLOMBİYA'NIN Valle del Cauca eyaletinde yer alan Cali şehrinde iki kartel arasında silahlı çatışma çıktı. Realengo ve Villa del Mar kartellerinin üyeleri Terron Colorado Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Kartel üyeleri arasında çıkan silahlı çatışma, o sırada bir maçın oynandığı yakınlardaki bir futbol sahasında devam etti. Sahadakiler çapraz ateşin ortasında kaldı. Kurşunların hedefi olan Realengo takımının teknik direktörü Willington Canizalez (41) ile yardımcı hakem Juan Carlos Quinonez hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı.
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Kartel çatıştı, hakem ve teknik direktör öldü
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