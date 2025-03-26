Kartele katılmayanlar burada vahşice öldürüldü: Bulunan insan kalıntıları kan dondurdu
Meksika’nın Jalisco eyaletinde yüzlerce kişinin ortadan kaybolması sonrası uyuşturucu karteline ait çiftlik bulunmuştu. “Dehşet çiftliği” olarak adlandırılan bu yerde mide bulandıran insan kalıntıları bulunmuştu. Yetkililer, suç çetesine katılmaya direnen kişilerin burada öldürüldüğünü belirtti.
Meksika Kamu Güvenliği Bakanı Omar Garcia Harfuch, düzenlediği günlük basın toplantısında, insan kalıntılarıyla dolu olduğu tespit edilen ve "dehşet çiftliği" olarak adlandırılan Teuchitlan kasabasındaki çiftlikte yürütülen incelemeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Çiftliğin, "toplu infaz merkezi" olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlamadıklarını söyleyen Harfuch, buranın, Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) adlı çetenin kullandığı "eğitim merkezi" olduğunu ve burada kartele katılmaya direnenlerin öldürüldüğünü aktardı.
ÇİFTLİKTE KORKUNÇ KALINTILAR BULUNDU
Son aylarda, Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde yüzlerce kişi ortadan kaybolmuştu.
Mart ayı başlarında kayıp insanları bulmak için eyalet genelinde arama çalışmaları yürüten aktivist grup, Teuchitlan'da denk geldikleri bir çiftlikte onlarca kemik parçası, yanmış ceset, kül yığınları ve yüzlerce farklı kıyafet parçası bulmuştu.
Grup, kayıp kişilerden çoğunun sahte iş ilanlarıyla kandırılarak bu çiftliğe getirildiğini, zorla çalıştırıldıklarını ve maruz kaldıkları kötü muamele sonucu da hayatını kaybettiğini iddia etmişti.