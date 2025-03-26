Kartele katılmayanlar burada vahşice öldürüldü: Bulunan insan kalıntıları kan dondurdu

Meksika Kamu Güvenliği Bakanı Omar Garcia Harfuch, düzenlediği günlük basın toplantısında, insan kalıntılarıyla dolu olduğu tespit edilen ve "dehşet çiftliği" olarak adlandırılan Teuchitlan kasabasındaki çiftlikte yürütülen incelemeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Çiftliğin, "toplu infaz merkezi" olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlamadıklarını söyleyen Harfuch, buranın, Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) adlı çetenin kullandığı "eğitim merkezi" olduğunu ve burada kartele katılmaya direnenlerin öldürüldüğünü aktardı.