Karteller devlete savaş açtı

Devlet ile uyuşturucu kartellerinin uzun yıllardır güç çekişmesi yaşadığı Meksika'da sokaklar savaş alanına döndü. Güvenlik güçleri önceki gün Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'yu öldürdü. Bunun üzerine CJNG çetesi etkili oldukları bölgelerde güvenlik güçlerine karşı saldırıya geçti.

El Mencho'nun liderliğinde CJNG, klasik uyuşturucu kaçakçılığı modelini paramiliter taktiklerle birleştirdi. 25'i güvenlik görevlisi 55 kişinin öldüğü çatışmalar nedeniyle Meksika'nın birçok kentine uçuşlar durduruldu. Turistler otellere çekildi, futbol maçları ertelendi. Reuters'a bilgi veren bir savunma yetkilisi, operasyonda ABD ordusu bünyesinde kurulan bir görev gücünün de rol aldığını aktardı. ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolar ödül koymuştu. 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerden biri olan Guadalajara da dahil olmak üzere birçok şehirden şiddet olayları rapor edildi.