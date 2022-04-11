Kasabada işgal temizliği

RUSordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler kan dondururken, savaşın arkasında kan ve gözyaşı bıraktığı kasabalardan biri de Makariv. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Makariv'de işkence görmüş 132 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı. Kiev'in yaklaşık 50 kilometre batısında bulunan ve savaştan önce 15 bin kişinin yaşadığı kasaba, SABAH tarafından görüntülendi. Kasabanın neredeyse yarısı çatışmalardan harabeye dönerken, kasabanın hemen girişinde bulunan bir köprüde Rusya tarafından atılan 2 adet bomba sonucu büyük delikler oluştu. Köprüyü geçer geçmez bir markete de roket atıldığı ve yağmalandığı dikkat çekti. Kasabadaki harabeye dönmüş evlerin önünde çok sayıda mühimmat ve boş mühimmat kutusunun olduğu, Rusya tarafından atılan çok sayıda roketin asfalta saplandığı görüldü. Makariv'de hasar gören evler bir bir tespit edilirken, bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla evlerinin onarımına başladı. Zarar gören işyerleri ise kasabalı tarafından temizlendi, savaşın izlerini silmek için sokaklarda da temizlik çalışmaları yapıldı. Diğer yandan çok sayıda gönüllünün, savaştan zarar gören insanların kapısını çalarak yardımda bulunduğu görüldü.