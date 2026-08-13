Kasabalar harabeye döndü

Kolombiya'da yaşanan 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Afette can kaybı 254'e ulaşırken, yaralı sayısı ise 1495 olarak açıklandı. En az 2 bin 700 kişiden haber alınamadığı biliniyor. Yaşanan büyük felaket nedeniyle ülkede ulusal acil durum ilan eden Kolombiya hükümeti, uluslararası camiaya yardım çağrısında bulundu. Çağrının ardından dünya liderlerinden destek mesajları gelmeye başladı.

ZAMANLA YARIŞ SÜRÜYOR

Depremin vurduğu bölgelerden gelen bilgilere göre, Valle del Cauca Belediye Başkanı Dilian Francisca Toro, sarsıntı nedeniyle bir hapishanede yangın çıktığını ve enkaz altında en az 4 kişinin bulunduğunu bildirdi. Pereira kentinde arama kurtarma ekipleri zamanla yarışırken, Cali'de saatler sonra enkazdan çıkarılan bebek ve diğerleri umut oldu.

Ülkede deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Bu kapsamda ABD yönetimi, Kolombiya'daki yerel yönetimlerin çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye özel bir afet yardım timi sevk edeceğini duyurdu.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEZ

Kolombiya'da önceki gün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 254'e yükseldi. Deprem görüntüleri Türkiye'de de tedirginlik yaratırken, uzmanlar iki ülkenin farklı levha sistemlerinde bulunması nedeniyle Kolombiya'daki depremin Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirtti. Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan, Kolombiya'daki levha hareketleri ile Türkiye'deki hareketlerin herhangi bir ilişkisi olmadığını söyledi. Marmara'da iki deprem olabileceğini belirten Ercan, Küçükçekmece açıklarındaki depremin 6.4-6.7, Silivri açıklarındakinin ise 7-7.1 büyüklüğünde olabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir de Kolombiya depreminin Türkiye ile jeolojik bağlantısının bulunmadığını ve Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirtti. Ceyhan TORLAK