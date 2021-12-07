Kaşıkçı’nın katil zanlısı Fransa’da gözaltında

SUUDİ Arabistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda 2018 yılında katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili aranan bir kişi Fransa
'da yakalandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad
'a gitmek için geldiği Charles de Gaulle Havalimanı'nda uçağa binerken gözaltına alınan kişinin, Kaşıkçı'yı canice katleden 15 kişilik suikast timinde yer aldığı belirtilen Halid Aedh G. Alotaibi olduğu ifade edildi. Alotaibi'nin görüntülerini ise dünyaya ilk kez SABAH duyurmuştu. SABAH, Kaşıkçı cinayetine karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinin, Türkiye
'ye giriş yaparken Atatürk Havalimanı'nda kaydedilen görüntülerine ulaşmış, zanlıların kimliklerini açıklamıştı. Bu 15 kişilik suikast timi arasında Alotaibi de yer alıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 117 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.