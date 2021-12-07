Kaşıkçı’yı katleden 15 kişilik suikast timindeki bir kişinin yakalandığı iddia edilmişti... İsim benzerliği çıktı!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili aranan bir kişinin Fransa'da yakalandığı iddia edilmişti. Yakalanan kişinin 15 kişilik Suikast timinde yer alan Halid Aedh G. Al-Otaibi olduğu belirtilmişti. SABAH, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması olayına karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinin, Türkiye'ye giriş yaparken Atatürk Havalimanı'ndaki görüntülerine ulaşmış, şahısların kimliklerini açıklamıştı. Bu 15 kişilik suikast timi arasında Al-Otaibi de yer alıyordu.

O İSİM BENZER İSİM TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE SERBEST BIRAKILDI

Ancak Fransız yetkililer Halid Aedh G. Al-Otaibi'nin isim benzerliğinden gözaltına alındığını ve bu kişini serbest bırakıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'ın Paris Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından gözaltına alınan Al-Otaibi'nin Kaşıkcı cinayetiyle ilişkisinin olmadığı iddia edilmiş, bu kişinin serbest bırakılması gerektiği çağrısı yapmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş, bir daha da çıkmamıştı. İlk başta kaybolduğu yönünde açıklamalar yapılsa da Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik Suikast timi tarafından Kaşıkçı'nın canice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı boğularak öldürülmüş, cesedinin de parçalara ayrıldığı belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonrasında 117 sayfalık iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için görevlendirme yapıp diğer sanıklara gerekli talimatları veren şüphelilerden Ahmet bin Muhammed el-Asiri ve Suud el- Kahtani'nin "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, sanıklardan Mansur Osman Abu Hüseyin, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Muhammed A. Tubaigy, Mustafa Muhammed M. Al-Madani, Saif Saad Q. el-Kahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Muhammed Saad H. Alzahrani, Naif Hasan S. Alarifi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Halid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni'nin, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.