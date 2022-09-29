Kasırganın ABD’de yol açtığı tahribat gün yüzüne çıktı

Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın kuzeydoğusuna ve komşu eyaletlere doğru hareket eden Ian'ın, daha fazla hasara sebep olabileceği ve sağanak yağışların oluşturacağı sel baskınlarının hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.