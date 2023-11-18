Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Netanyahu serap peşinde koşuyor

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram hesabından yayımlanan ses kaydında, sahadaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi ve değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın, İsrail güçlerine karşı savunma operasyonlarına 42 gündür devam ettiğini hatırlattı.

Ebu Ubeyde, son 4 günde aralarında Merkava tankları, personel taşıyıcılar ve buldozerlerin yer aldığı 62 İsrail askeri aracının imha edildiğini, İsrail askerlerinin saklandığı binaların, bomba kullanılarak ve keskin nişancılar tarafından hedef alındığını, 3 gün önce düzenlenen 2 ayrı operasyonda en az 9 İsrail askerinin öldürüldüğünü, önceki gün Beyt Hanun'da bir binanın imha edildiğini ve içindeki İsrail askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Kendilerini uzun ve sürekli bir müdafaaya hazırladıklarını dile getiren Ebu Ubeyde, İsrail güçlerinin Gazze'de geçireceği her anın onlar için kayıp anlamına geleceğini savundu.