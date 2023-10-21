Kassam Tugayları 2 sivili serbest bırakmak istedi, İsrail sessiz kaldı

Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı 2 sivili insani gerekçelerle serbest bırakmak istedikleri yönünde Katar'ı bilgilendirdiklerini ancak Tel Aviv'in bunu reddettiğini duyurdu.

Ebu Ubeyde'nin açıklamasında, serbest bırakılmak istenen kişilerin isim ve kimlik bilgileri de paylaşıldı.

Kassam Tugayları, dün serbest bıraktıkları iki ABD vatandaşı ile aynı yöntemi kullanarak iki İsrailli sivil esiri de yarın sabah teslim etmeye hazır olduklarını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise "Hamas'ın sahte propagandasına yorum yapmayacağız. Esirleri evlerine geri getirmek için her biçimde adım atmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Lior Haiat da AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "bu aşamada herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söyledi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerden 210'unun ailelerine bilgi verildiğini duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu rakamın esirlerin toplam sayısı olmadığını ve İsrail ordusunun kayıp İsraillilerle ilgili bilgileri araştırdığını söylemişti.