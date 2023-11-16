Kassam Tugayları 21 İsrail askeri aracını imha etti

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamalarda, perşembe günü İsrail güçleriyle girilen çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Beyt Lahiya'nın batısına sızmaya çalışan 5 İsrail cipinin, "Yasin 105" tanksavar füzesiyle hedef alındığı ve bunlardan 2'sinin imha edildiği kaydedildi.

Beyt Hanun'da bir binaya saklanan İsrail askerlerinin de 12 adet "Yasin TBG" füzesi ile hedef alındığı ve saldırı sonucu binanın çöktüğü aktarıldı. Saldırı sırasında binada bulunan İsrail askerlerinin öldüğü ya da yaralandığı bilgisi geçildi.

Yapılan bir diğer açıklamada ise sabah saatlerinden bu yana çatışmaların yaşandığı tüm noktalarda 21 İsrail askeri aracının tamamen ya da kısmen imha edildiği bildirildi.