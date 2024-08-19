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Giriş Tarihi: 19.8.2024 22:56

Kassam Tugayları 5 İsrail askeri aracını vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait 5 askeri araca saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA
Kassam Tugayları 5 İsrail askeri aracını vurdu

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 tank, bir askeri nakliye aracı ve bir buldozerin "Yasin-105" füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Söz konusu İsrail askeri araçlarının Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'ndeki spor sahası yakınında vurulduğu kaydedildi.

İsrail askerleri arasında ölen ya da yaralananlara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine sızan İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kassam Tugayları 5 İsrail askeri aracını vurdu
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