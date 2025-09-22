Kassam Tugayları İsrailli esir Alon Ohel’in videosunu yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de bulunan 24 yaşındaki Alon Ohel'in videosunu yayınladı. Videoda konuşan Ohel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "inatçılığı" nedeniyle 700 günden fazla süredir Gazze'de tutulduğunu söyledi.

Netanyahu'nun televizyonda yayınlanan bir konuşması hakkında yorum yapan Ohel, "ABD hükümetinden Netanyahu'nun kararlarını desteklemeyi bırakmasını talep ediyorum. ABD elçisi Steve Witkoff, Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermemeli" dedi.

Ohel, ayrıca Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki esirlerden kurtulmaya çalıştığını ve kendilerinin Netanyahu hükümeti için bir yük haline geldiğini ifade etti.