Kassam Tugayları Refah’ta İsrail güçlerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Refah'ta İsrail askerleri ile araçlarına karşı gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Açıklamada, bir İsrail piyade gücüne düzenlenen bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Ayrıca Refah'ın doğusundaki Eş-Şevke bölgesinde "Merkava" model bir tank ile "D9"" model bir buldozerin hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 Filistinli yaralandı.