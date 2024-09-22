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Giriş Tarihi: 22.9.2024 20:26

Kassam Tugayları Refah'ta İsrail güçlerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah;'ta İsrail piyade gücüne bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, askeri araçların da imha edildiği bildirildi.

AA
Kassam Tugayları Refah’ta İsrail güçlerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Refah'ta İsrail askerleri ile araçlarına karşı gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Açıklamada, bir İsrail piyade gücüne düzenlenen bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Ayrıca Refah'ın doğusundaki Eş-Şevke bölgesinde "Merkava" model bir tank ile "D9"" model bir buldozerin hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 Filistinli yaralandı.

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Kassam Tugayları Refah'ta İsrail güçlerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var
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