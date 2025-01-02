Kasyun Dağı artık özgür

Suriye'de Beşar Esad rejiminin halkına karşı verdiği 13 yıllık savaş boyunca yasaklı bölgeler arasında yer alan ve Şam'ın en güzel manzarasının izlendiği Kasyun Dağı, 8 Aralık'ta başkentin kurtarılmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Anadolu Ajansı'na konuşan Suriyeliler, Esad döneminde Şam'ın "büyük bir açık hava hapishanesi" olduğunu anlattı. Öte yandan Esad rejiminin, başkent Şam'da halka yasakladığı Kasyun Dağı'nı, Suriye'deki iç savaş boyunca büyük katliamlara neden olan varil bombası üretim tesisine çevirdiği belirlendi.Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Abdülselam Hasan "Savaş bitti ülkemize dönüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim" dedi. Sidra Kuse ise "Allah razı olsun, bizlere yardım ettiniz. Yeni yılda ülkeme gidiyorum, çok mutluyum" dedi.