Katalonya yerel seçimlerinde ayrılıkçı partiler yenilgiye uğradı

ERC'nin lideri ve 2020'den bu yana Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olan Pere Aragones ise alınan yenilgiden sonra siyaseti bıraktığını, milletvekili mazbatasını almayacağını açıkladı.

Diğer yandan ayrılıkçı diğer büyük siyasi parti Katalonya için Birlik (Junts) milletvekili sayısını bir önceki seçime nazaran 3 yükseltip 35'e çıkarsa da sandıktan en fazla oyu alan ve 42 milletvekili bulunan Katalonya Sosyalist Partinin (PSC) gerisinde kaldı.

PSC lideri Salvador İlla, partisinin 45 yıl aradan sonra Katalonya'da rekor oranda oy alıp, milletvekili çıkardığını söyledi.

KATALONYA'DA YENİ HÜKÜMETİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Seçimlerin ardından herkes yeni hükümetin nasıl kurulacağı, ne tür ittifak yapılabileceği ya da ekim ayında yeni bir seçim olup olmayacağı sorularını yöneltirken, şimdilik hiçbir siyasi parti bu sorunun cevabını veremiyor.