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Katar: “ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişi sürüyor”

Katar: “ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişi sürüyor”

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü İbrahim Sultan el-Haşimi, ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. “Müzakere masasında müzakere edilebilir bir çözüm yoluyla bunu derhal sona erdirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamızı gerektiriyor" diyen Elh-Haşimi, iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü aktardı.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 17:37 Son Güncelleme: 06 Ekim 2026 17:38

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü İbrahim Sultan el-Haşimi, başkent Doha'da gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. El-Haşimi, Yemen'deki İran destekli Husiler ile çatışmanın tırmanmasının ardından Katar'ın Suudi Arabistan'ın aldığı önlemleri desteklediğini ifade etti. El-Haşimi, "Bölge ülkeleri tarafından Mekke İttifakı da dahil olmak üzere istikrarı sağlamayı amaçladığı sürece alınan her türlü girişimi destekliyoruz. Ancak Katar'ın Mekke İttifakı'na katılma ihtimalinden bahsetmek için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.



"ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MESAJ ALIŞVERİŞİ DEVAM EDİYOR" El-Haşimi ayrıca savaşı sona erdirmek için ABD ve İran arasındaki mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi. El-Haşimi görüşmelerde "tarafların endişelerinin" dikkate alındığını belirterek, "Görüşmelerin devam ettiğini ve farklı taraflar arasında Katar ve bölgesel ortakları aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü teyit edebilirim. Bildiğiniz gibi bu çatışmanın boyutu ve tüm dünyanın ödediği bedelin büyüklüğü, müzakere masasında müzakere edilebilir bir çözüm yoluyla bunu derhal sona erdirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamızı gerektiriyor" şeklinde konuştu.