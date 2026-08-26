Katar Başbakanı Hürmüz için Tahran’a gidiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Al Sani'nin yarın Tahran'ı ziyaret edeceğini bildirdiği açıklamasında, ziyaretin İran ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin güçlendirilmesine yönelik istişareler kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

Katar'ın son aylarda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik "yapıcı çabalarına" dikkati çeken Bekayi, Katar Başbakanı'nın İranlı yetkililerle görüşmelerinde, Katar ve diğer ülkelerin arabuluculuk girişimlerinin sürdürülmesi ile bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.