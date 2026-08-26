Katar Başbakanı Hürmüz için Tahran’a gidiyor
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı müzakereleri için İranlı yetkililerle bir araya gelmek üzere yarın Tahran'a gideceği bildirildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani'nin 27 Ağustos Perşembe günü İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulunacağını belirtti.
Al Sani'nin İranlı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştireceğini aktaran Ensari, İranlı yetkililer ile görüşmelerde gerilimi düşürme ve diyalog koşullarına hazırlık olanaklarının ele alınacağını kaydetti.
Katar'ın, anlaşmazlıkların tek çözüm yolunun diplomasi ve diyalogdan geçtiği yönündeki değişmez tutumuna vurgu yapan Ensari, Al Sani'nin Tahran'da ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin 28 Şubat öncesindeki haline geri dönmesini de ele alacağını ifade etti.