Katar Emiri ile Suudi Veliaht Prensi’nden saldırıları durdurun çağrısı!

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Temim ve Veliaht Prens Bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emir Temim ve Prens Bin Selman, bölgede "hızla gelişen güvenlik gelişmeleri" ile devam eden gerilimin, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara yansımalarını ele aldı.

MÜZAKERE MASASINA DÖNÜLMELİ

Liderler, ABD-İsrail tarafıyla İran'ın her türlü tırmandırıcı eylemin derhal durdurulması ve bölgenin güvenliğini koruyacak şekilde müzakere masasına dönülmesinin önemini vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, Katar topraklarının İran balistik füzeleriyle hedef alınmasını şiddetle kınarken Katar'ın egemenliği ile güvenliğini korumaya yönelik alacağı tedbirlere tüm imkanlarıyla destek verdiğini ifade ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın dayanışma mesajına teşekkür eden Katar Emiri ise ayrıca İran saldırılarının hedef aldığı diğer ülkelere de dayanışma mesajı verdi.