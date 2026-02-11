Katar Emiri ile Trump görüştü: Gündem bölgesel gerilimler

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel gerginliklerin azaltılması, güvenlik ve barışı güçlendirmek için uluslararası çabaların ele alındığı görüşmede, ortak çıkarlar konusunda koordinasyon ve istişarenin önemine vurgu yapıldı.

Katar Emiri ve Trump ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri, bu ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.