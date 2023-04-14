Katar: Esad ile normalleşme sadece spekülasyon

Başbakan Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri ve bazı Arap ülkelerinin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye konusunu görüşmek üzere bugün yapacağı toplantı öncesi Katar televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Katar'ın Esad rejimi konusundaki tavrının net olduğunu vurgulayan Al Sani, "Esad ile normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon ve masada hiçbir şey yok." ifadelerine yer verdi.

Al Sani, Suriye'de gerçek bir siyasi çözüm olmadan Katar'ın normalleşme tutumunda bir değişiklik olmayacağını ve bu konuda adım atmayacağını belirterek, "Suriye'nin Arap Birliğindeki üyeliğini askıya alma gerekçeleri hâlâ geçerli." dedi.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 201'de Esad rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.