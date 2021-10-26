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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Katar ilk seçilmiş parlamentoyu açtı

Katar ilk seçilmiş parlamentoyu açtı
KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülke tarihinde ilk kez seçimlerle belirlenen Şûra Konseyi'nin (parlamento) açılışına katıldı. Doha'daki oturumda konuşan Emir Al Sani "Yürütme ve yargı erklerinin yanı sıra seçilmiş yasama erkinin de inşasıyla Anayasa'da öngörülen kurumların tamamlanmasına tanık olduğumuz bu tarihi anın öneminin hepimiz farkındayız" dedi. Kabilecilik anlayışını terk etmenin önemine işaret eden Al Sani, vatandaşlığın sadece bir hukuk değil öncelikle aidiyet meselesi olduğunu, hakların yanında sorumluluk içerdiğini söyledi.
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Katar ilk seçilmiş parlamentoyu açtı
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