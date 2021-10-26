Katar ilk seçilmiş parlamentoyu açtı

KATAR
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
, ülke tarihinde ilk kez seçimlerle belirlenen Şûra Konseyi'nin (parlamento) açılışına katıldı. Doha
'daki oturumda konuşan Emir Al Sani "Yürütme ve yargı erklerinin yanı sıra seçilmiş yasama erkinin de inşasıyla Anayasa'da öngörülen kurumların tamamlanmasına tanık olduğumuz bu tarihi anın öneminin hepimiz farkındayız" dedi. Kabilecilik anlayışını terk etmenin önemine işaret eden Al Sani, vatandaşlığın sadece bir hukuk değil öncelikle aidiyet meselesi olduğunu, hakların yanında sorumluluk içerdiğini söyledi.