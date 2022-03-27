Katar Savunma Bakanı: Türkiye ve ABD ile stratejik ittifakımız güçlü

Atiyye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu kapsamında "Stratejik İttifakların Gelişen Görünümü" başlıklı panelde konuştu.

Bölge ve tüm dünya ülkeleri için siyasi istikrarın önemli olduğunu vurgulayan Atiyye, ülkesinin güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için çok çaba sarf ettiğini, ara bulucu bir devlet olarak tüm kesimlerle iletişimde büyük rol oynadığını belirtti.

Atiyye, Katar'ın ABD ve Türkiye ile stratejik ittifakının başarılı ve çok güçlü olduğunu, çeşitli faktörlerle sağlam temellere dayandığını ifade etti.

Ülkesinin diğer ülkelerle ittifakların önemini ve büyük bir ittifakın parçası olmanın anlamını çok iyi anladığını belirten Atiyye, bu kapsamda Katar'ın dünyanın en büyük ikinci gaz ihracatçısı olarak halkına ve dünyaya karşı sorumlulukları olduğunu söyledi.

İran ile nükleer anlaşmaya da değinen Atiyye, nükleer anlaşmaya varmanın önemli olduğunu, Katar'ın, bir süredir anlaşmada mutlu sona ulaşmayı beklediğini dile getirdi.