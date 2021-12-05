Katar: Türkiye ile çalışıyoruz

Katar
Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, İtalya
Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü
'nün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Al-Sani, Afganistan
'ın başkenti Kabil
'deki havaalanının yeniden uygun hale getirilmesi için Türkiye ile birlikte çalışıldığını söyledi. Al Sani, "Afganistan'daki güvenlik durumu komşu ülkeler ve bölge ülkeleri arasındaki endişeyi artırıyor. Uluslararası toplumun Afganistan'daki durum karşısında net bir stratejisi yok" dedi.