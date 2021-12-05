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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Katar: Türkiye ile çalışıyoruz

Katar: Türkiye ile çalışıyoruz
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü'nün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Al-Sani, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanının yeniden uygun hale getirilmesi için Türkiye ile birlikte çalışıldığını söyledi. Al Sani, "Afganistan'daki güvenlik durumu komşu ülkeler ve bölge ülkeleri arasındaki endişeyi artırıyor. Uluslararası toplumun Afganistan'daki durum karşısında net bir stratejisi yok" dedi.
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Katar: Türkiye ile çalışıyoruz
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