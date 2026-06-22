Katar'da gaz tesisinde patlama: 54 kişi yaralandı! Yangın kontrol altına alındı

Katar Enerji Şirketinden (Qatar Energy) yapılan açıklamada ise Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde yangın çıktığı belirtildi. Patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca, sivil savunma ekiplerinin anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldıkları kaydedildi.

Katar’da gaz tesisinde patlama: 54 kişi yaralandı! Yangın kontrol altına alındı
AA

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

18 KİŞİ KAYIP

Açıklamada, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Katar’da gaz tesisinde patlama: 54 kişi yaralandı! Yangın kontrol altına alındı

İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada teknik nedenle meydana gelen patlamada yaralananlar olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) ise sanayi bölgesindeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde çıkan yangının söndürüldüğünü açıklamıştı.

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