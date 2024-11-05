Katar’da referandum süreci: Anayasa değişikliği oylaması başladı

DEĞİŞİKLİĞİN AMACI

Katar'da anayasa değişikliğiyle ilgili hazırlanan tasarı, 28 Ekim'de Şura Meclisi'nden geçtikten sonra Emir Şeyh Temim'e sunulmuştu.

Katar Emiri, daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, anayasada yapılacak değişikliklerin iki amacı olacağına dikkati çekmişti.

Şeyh Temim, "Bir yandan halkın birliğini, diğer yandan da vatandaşların hak ve yükümlülüklerde eşit olmasını sağlamaktır. Hukuk ve yasalar önünde eşitlik, çağdaş devletin temeli olduğu kadar hukuki, ahlaki ve anayasal bir görevdir." ifadelerini kullanmıştı.