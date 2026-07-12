Katar’da yas: Eski Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani yaşamını yitirdi

Katar’ın 1995-2013 yılları arasındaki Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir tedavi gören Şeyh Hamad’ın vefatı ülkede büyük üzüntü yarattı.

Katar’da yas: Eski Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani yaşamını yitirdi
AA

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin bugün sabah saatlerinde 74 yaşında vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Hamad'ın uzun süredir tedavi gördüğüne işaret edilerek, merhuma Allah'tan rahmet dilendi.

Katar Emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devretmişti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#KATAR

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