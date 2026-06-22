Katar’daki patlamada acı bilanço: 13 ölü
Katar’ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaştı. Enerji Bakanı Saad bin el-Kaabi, teknik arızadan kaynaklanan olayda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını açıkladı.
Katar televizyonuna açıklama yapan Enerji Bakanı Saad bin el-Kaabi, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki patlamaya ilişkin bilgi verdi.
Patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Bakan Kaabi, hayatını kaybedenlerin Hindistan ve Pakistan uyruklu olduğunu söyledi.
PATLAMA TEKNİK ARIZA KAYNAKLI
Katarlı Bakan, patlamanın saldırı değil teknik bir arızadan kaynaklandığını vurguladı.
Patlamada 66 kişinin yaralandığını belirten Kaabi, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.