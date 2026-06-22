Katar’daki patlamada acı bilanço: 13 ölü

Katar’ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaştı. Enerji Bakanı Saad bin el-Kaabi, teknik arızadan kaynaklanan olayda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını açıkladı.

Katar’daki patlamada acı bilanço: 13 ölü
AA

Katar televizyonuna açıklama yapan Enerji Bakanı Saad bin el-Kaabi, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki patlamaya ilişkin bilgi verdi.

Patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Bakan Kaabi, hayatını kaybedenlerin Hindistan ve Pakistan uyruklu olduğunu söyledi.

Katar’daki patlamada acı bilanço: 13 ölü

PATLAMA TEKNİK ARIZA KAYNAKLI

Katarlı Bakan, patlamanın saldırı değil teknik bir arızadan kaynaklandığını vurguladı.

Patlamada 66 kişinin yaralandığını belirten Kaabi, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

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