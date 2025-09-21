Katar’dan ICAO’ya İsrail mektubu

Katar, İsrail'in 9 Eylül'de başkent Doha'ya düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) resmi bir mektup gönderdi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar'a düzenlediği ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili olarak Doha yönetimi uluslararası platformlarda çalışmalarını sürdürüyor. Katar'ın ICAO Daimi Temsilcisi İsa Abdullah el-Maliki'nin ilettiği mektupta, İsrail'in 9 Eylül'deki saldırısının, açık bir ihlal olduğu ve Katar'ın uluslararası hukuk kapsamındaki tüm haklarını saklı tuttuğu ifade edildi. İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti.