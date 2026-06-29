Katar'dan İran ile ortak koordinasyon görüşmesi

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile İran Savunma Bakan Vekili Seyyid Mecid İbni Rıza, bölgedeki güvenlik konularına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar’dan İran ile ortak koordinasyon görüşmesi
AA

Katar Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, İran Savunma Bakan Vekili İbni Rıza, Katar Devlet Bakanı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar’dan İran ile ortak koordinasyon görüşmesi

Görüşmede, bölgedeki mevcut durum ve güvenlik konularındaki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca, bölgedeki koşullar çerçevesinde iki ülke arasındaki ortak koordinasyon alanlarını değerlendirdi.

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