Katar’dan İran ve ABD’ye barış çağrısı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği haftalık basın toplantısında bölgesel gelişmelere ve Katar'ın yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin tam olarak yeniden tesisi ve gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları desteklediklerini belirten el-Ensari, Katar'ın ABD ile İran arasında mesaj alışverişine ve görüşmelere aracılık etmeyi sürdürdüğünü ifade etti. El-Ensari, her iki ülkenin tutumlarını yakınlaştıracak ortak bir zemin oluşturmayı hedeflediklerini ve barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla taraflar arasındaki temaslara kararlılıkla devam ettiklerini aktardı.

İYİ KOMŞULUK İLKELERİNİN İHLALİ

Bölgede devam eden kriz ve istikrarsızlığın enerji, gıda ve sanayi tedarik süreçlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan el-Ensari, bu durumun küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çekti. Altyapı tesislerinin, enerji kaynaklarının ve gemilerin hedef alınmasını kınayan el-Ensari, söz konusu saldırıların halkların çıkarlarına tehdit oluşturduğunu, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerinin ihlali anlamına geldiğini belirtti.

ÇABALAR YOĞUNLAŞTIRILMALI

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki mevcut statükoyu değiştirme girişimlerine karşı uyarıda bulunan el-Ensari, ihlallerin durdurulması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani duruma değinen el-Ensari, Filistin'de siyasi bir çözümün sağlanması amacıyla Katar'ın ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdürdüğünü aktardı.

LÜBNAN VE FİLİSTİN İÇİN DAYANIŞMA SÖZÜ

İsrail makamlarının Lübnan'ın güneyi ve Gazze Şeridi'nin ilhak edilmesine yönelik açıklamalarını kınayan el-Ensari, Katar'ın Lübnan ve Filistin halklarıyla dayanışma içindeki kararlı tutumunu bir kez daha yineledi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör