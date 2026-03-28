Katar’dan MSB’ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El-Thani'nin kardeşleri Şeyh Joaan bin Hamad El-Thani'yi ve Şeyh Thani Hamad El-Thani'yi kabul etti. Katar Emiri'ni temsilen gerçekleşen ziyarette, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Katar heyeti ziyarette Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'e, ASELSAN Teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'a Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı ve sabır temennilerini sundu. Bakan Güler de aynı kazada şehit düşen Katarlı askerlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Katar halkına da başsağlığı ve sabır diledi.