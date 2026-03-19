Katar’dan sert tepki! ‘İran tüm kırmızı çizgileri aştı’

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son iki gün içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki enerji tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. "Katar, son iki gün içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) enerji tesislerinin İran tarafından hedef alınmasını en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLDİ"

Doha yönetimi, saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayarak, küresel enerji güvenliği, denizcilik faaliyetleri ve çevre açısından ciddi riskler doğurduğuna dikkat çekti.

"TÜM KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILDI"

Açıklamada, İran'ın sivilleri, sivil altyapıyı ve hayati tesisleri hedef alan saldırılarının "acımasız" olduğu belirtilerek, bu adımların tüm kırmızı çizgileri aştığı kaydedildi.

Açıklamada, Katar'ın kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğu; egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği yinelendi.