Katar’dan sıfır atık hamlesi: Hedef döngüsel ekonomiye geçiş

Katar Belediyecilik Bakanı Abdullah bin Hamed bin Abdullah el-Atiyye, başkent Doha'da 6-7 Ekim'de düzenlenen 6. Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Konferansı ve Fuarı'nda ülkesinin atık yönetimi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Atiyye, Katar'ın sıfır atık girişimi kapsamında, eski depolama sahalarının rehabilitasyonu ve geri dönüştürülebilir malzemeler için merkezi ayrıştırma tesisi oluşturulması üzerinde çalıştığını belirtti.

Belediye atıklarından enerji üretecek gelişmiş bir merkezin kurulmasının da projeler arasında yer aldığını aktaran Atiyye, dijital çözümler ve ortak veri tabanlarına dayanan ulusal atık yönetim sisteminin geliştirildiğini kaydetti.

Katar'ın geri dönüşüm alanında ilerleme kaydettiğini aktaran Atiyye, 2025'te evsel atıkların yüzde 45'inin düzenli depolama sahalarına gönderilmeden değerlendirildiğini, atık işleme merkezinde 276 bin megavatsaatten fazla elektrik üretildiğini bildirdi.

Atiyye, aynı yıl 10 bin tondan fazla atık lastiğin işlendiğini, 34 bin tondan fazla organik gübre üretildiğini ve 37 bin tondan fazla geri dönüştürülebilir malzemenin ayrıştırılarak geri kazanıldığını paylaştı.

Ülkedeki geri dönüştürülmüş inşaat malzemesi üretiminin yaklaşık 3,9 milyon tona ulaştığını ifade etti.

Körfez Araştırma ve Geliştirme Kuruluşu (GORD) ve Doha Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile de sürdürülebilirlik, inovasyon ve araştırma alanlarında birlikte çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Atiyye, sürdürülebilirliğin geleceğe yönelik planlamanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak döngüsel ekonomiye geçişte kamu, özel sektör, akademik kurumlar ve toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.