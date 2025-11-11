Katil ateşkes dinlemiyor

En az 194 kez ateşkesi ihlal etti.

En az 241 Filistinliyi katletti.

600'den fazla Filistinliyi yaraladı.

Yardımları engelledi.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki yıldır 69 binden fazla Filistinliyi katlederek soykırım yapan İsrail yine ateşkes dinlemedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu plan sonucu 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes, İsrail'in sık sık ihlallerinin gölgesinde birinci ayını doldurdu. Kana doymayan İsrail yönetimi, bu süre içinde kırılgan ateşkesi bozmak için türlü girişimlerde bulundu.

İlk olarak Refah'ta 2 askerinin öldürüldüğünü ve Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren İsrail ordusu, 19 Ekim'de Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenledi. En az 21 Filistinli hayatını kaybetti. Orduya saldırı talimatı veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yardım girişlerini de askıya aldırdı. Ancak daha sonra yardım girişleri kısıtlı olsa da devam etti.

Bu saldırılardan 10 gün sonra Netanyahu yönetimi bir kez daha ateşkesi bozmaya çalıştı. Gazze'nin güneyinde Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı haberinin ardından Netanyahu, bir kez daha Gazze'ye saldırı başlatılması talimatı verdi. Saldırılarda 45'i çocuk, 100'den fazla Filistinli öldü. Ateşkesin bozulacağı endişesi hâkim oldu. ABD'nin devreye girmesiyle İsrail ateşkese dönmek zorunda kaldı.

BAHANELERLE BOZMAYA ÇALIŞTI

Gazze'nin yarısından fazlasında işgalini sürdüren İsrail ordusu, 10 Ekim'den bu yana en az 194 kez ateşkesi ihlal etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in saldırılarında 241 Filistinli öldü, 619'u da yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye, anlaşmadaki miktarda yardımın girişine de izin vermiyor. İsrail'in her gün Gazze'ye 600 TIR insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyordu ancak bölgeden gelen rakamlar Tel Aviv'in buna uymadığını gösteriyor. Tel Aviv, 10 Ekim - 6 Kasım arasında Gazze'ye sadece 4 bin 453 yardım TIR'ının girişine izin verdi. Bu sayının anlaşmaya göre, 15 bin 600 TIR olması gerekiyordu.

Hamas, ateşkes kapsamında 13 Ekim'de elindeki 20 İsrailli esiri serbest bıraktı. Böylece tüm sağ esirler serbest bırakılmış oldu. Ayrıca Gazze'de ölen 28 esirden, 24'ünün cenazesini teslim etti. Geri kalan 3'ü İsrailli, biri de Taylandlı 4 esirin cenazelerinin bulunması için çalışmalar sürüyor. İsrail de anlaşma kapsamında hapishanelerdeki 2 bine yakın Filistinli esiri serbest bıraktı. 330 Filistinlinin naaşını gönderdi.

YIKILMAYAN EVLERİ DE BOMBALIYOR

İsrail ordusu, ateşkese rağmen, Gazze Şeridi'nde çeşitli saldırılara ve evleri yıkmaya devam ediyor. İşgal güçleri, Gazze kentinin güneyinde bulunan Zeytun Mahallesi'nde evleri patlayıcılarla yıktı. Ayrıca, insansız hava araçları ile bölgeyi sürekli gözetlerken, Han Yunus'un kuzey ve doğu bölgelerine eş zamanlı yoğun saldırılar düzenledi. Öte yandan İsrail'in yeterli yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde, yağmurdan ve soğuktan koruyamayan yıpranmış çadırlarda yaşayan binlerce Filistinli acil çadır talebinde bulunuyor.

İHH BİNASI FİLİSTİNLİ AİLELERE YUVA OLDU

Gazze kentinde ayakta kalan sayılı binadan biri olan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı binası, evsiz Filistinlilere sığınak oldu. Evleri ve çadırları olmayan Filistinli aileler yanmış ve büyük hasar almış da olsa İHH binasına sığınmak zorunda kaldı. İHH binasına sığınanlardan Ummu Muhammed Hicazi, başlarını sokacak bir çadır dahi bulamadıklarını dile getirdi.

BİNLERCE ÇOCUK AMPUTE EDİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze'de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edildi. Gazze Şeridi'nin, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısının kayda geçtiği yer olduğu belirtildi.

TÜRKİYE İSRAİL'İN DENGESİNİ BOZDU

Soykırımcı İsrail'de Türkiye paniği her geçen gün artıyor. Türk askerinin Gazze'de barış gücünde görev almasından korkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün Türkiye hakkında özel bir toplantı yaptı. İsrail basınında yer alan haberlerde Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi Gazze'den uzak tutmakta ısrarcı olduğu belirtildi. Bazı ajanslar ise, ABD'nin Türkiye'ye destek verdiğini hatırlattı. Öte yandan katliamcı Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medyadan Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Katz paylaşımında, "Gazze'yi sadece dürbünle görebileceksin" dedi. Paylaşıma tepki yağdı.